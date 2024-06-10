Трагічний інцидент трапився на вул. Набережній

У понеділок, 10 червня, у місті Червоноград на Львівщині під час виконання робіт з риштування впав 37-річний робітник. У результаті падіння чоловік загинув.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, трагічний випадок стався близько 11:00 на вул. Набережній у Червонограді. З висоти сьомого поверху з риштування впав робітник, який виконував роботи з утеплення будинку. Поліцейські з’ясували, що це 37-річний місцевий мешканець. Він загинув на місці події.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що медики «швидкої» прибули на місце трагедії за хвилину, однак чоловік вже був мертвий.

Поліцейські з’ясовують обставини трагічного інциденту.