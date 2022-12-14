За кермом авто перебував 38-річний мешканець Надвірної

Внаслідок ДТП, що сталася у селі Пасічна поблизу Надвірної, загинув 38-річний пасажир Renault Kangoo. Попередньо відомо, що водій авто на швидкості з’їхав у кювет і зіткнувся з бетонним стовпом. Пасажир загинув на місці аварії, водій з травмами перебуває у лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, виклик про ДТП у селі Пасічна Надвірнянського району надійшов правоохоронцям о 06:00 середи, 14 грудня. За кермом Renault Kangoo перебував 38-річний мешканець Надвірної.

«Поліцейські попередньо встановили, що 38-річний водій, мешканець Надвірної, керуючи автомобілем Renault Kangoo, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої ситуації, на заокругленій ділянці дороги, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет», – йдеться у повідомленні.

Від удару 38-річний Renault Kangoo від отриманих травм загинув на місці ДТП. Водія з травмами госпіталізували. У нього відібрано кров на перевірку стану сп’яніння. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.