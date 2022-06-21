За викрадення BMW 38-річному водію загрожує до п'яти років ув'язнення

38-річний п'яний чоловік вночі викрав BMW на автозаправці у селі Соломоново та потрапив ДТП, доїхавши тільки до сусіднього Чопа: водій врізався у рекламний щит на вулиці Головній за 100 м від залізничного вокзалу та втік з місця аварії. Поліція затримала чоловіка неподалік від місця ДТП, наразі він перебуває у СІЗО. У прес-службі поліції ZAXID.NET уточнили, що затриманий був у стані алкогольного сп'яніння. За крадіжку авто чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався вночі понеділка, 20 червня. Виклик про викрадення авто поліцейські отримали близько 03:00 від працівника автозаправки у селі Соломоново. Невдовзі правоохоронці встановили, що на викраденому BMW невідомий не впорався з керуванням, виїхав на газон, врізався у рекламний щит місцевої піцерії та втік із місця ДТП.

«Невідомий проник до автомобіля BMW, який був припаркований на території АЗС, та втік з місця злочину на транспортному засобі потерпілого. Співробітники поліції розпочали пошуки зловмисника і згодом встановили, що в місті Чоп за участі викраденого автомобіля сталася ДТП. Очевидці аварії розповіли, що водій автівки в’їхав у рекламний стенд та одразу втік», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці затримали викрадача BMW неподалік від місця аварії у Чопі. Ним виявився 38-річний чоловік, який не є мешканцем Закарпатської області. За кермом він перебував п'яним. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). За викрадення BMW чоловікові загрожує до п’яти років тюрми. За скоєння аварії на водія також складуть адмінпротокол. Автомобіль правоохоронці відправили на штрафмайданчик. Фігурант справи перебуває у СІЗО.