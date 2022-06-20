За ДТП на саморобному тракторі 35-річному закарпатцю загрожує 8 років тюрми

Закарпатські поліцейські затримали 35-річного водія саморобного трактора через падіння пасажирки. П'яний водій перевищив швидкість на саморобному транспортному засобі, внаслідок чого 22-річна пасажирка випала на дорогу і отримала серйозні травми голови. Тракторист наразі перебуває у СІЗО і за цю ДТП йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався у суботу, 18 червня, у селі Кам’яниця, щоб поблизу Ужгорода. Про ДТП із потерпілими правоохоронцям повідомили медики «швидкої», які прибули на виклик. Виявилося, що 35-річний чоловік їхав на саморобному тракторі у стані алкогольного сп’яніння, його 22-річна знайома випала із трактора під час руху.

«22-річна потерпіла їхала з 35-річним знайомим на самохідному механічному транспортному засобі. Саморобний трактор не мав ніяких засобів пасивної безпеки. Водій не вибрав безпечну швидкість, від цього пасажирка випала на ходу. Жінка отримала тяжкі травми голови. Поліцейські освідчили водія і з’ясувалося, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження). 35-річний тракторист перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.