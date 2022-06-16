Мешканець Коломиї перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 5 років ув'язнення

Поліція затримала 21-річного мешканця Коломиї, який вкрав Opel Omega та вже за кілька метрів від місця крадіжки скоїв ДТП: зіткнувся із припаркованими автомобілями. За даними поліції, водій за кермом перебував п’яним. Внаслідок аварії машини отримали механічні ушкодження, ніхто не постраждав. За скоєне 21-річному водію загрожує до п’яти років тюрми.

Про інцидент повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області у четвер, 16 червня. ДТП сталася вночі на вулиці Привокзальній у Коломиї. На місці поліцейські з’ясували, що водій Opel Omega не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованими автомобілями.

«Під час встановлення обставин ДТП правоохоронці з’ясували, що автомобіль чоловік викрав у місцевого мешканця. Потерпілий на ніч залишив свій легковик припаркованим біля будинку, однак забув закрити автомобіль. Цим і скористався нетверезий злодій», – йдеться у повідомлені поліції.

21-річний водій спричинив аварію, проїхавши кілька метрів на викраденому автомобілі. Зараз мешканець Коломиї перебуває у СІЗО. На водія склали протоколи за кермування у стані алкогольного сп’яніння та без водійського посвідчення. Крім того, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). За скоєне чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.