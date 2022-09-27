П'яний водій проїхав на краденому автомобілі всього кілька метрів

21-річному викрадачу автомобіля з Коломиї суд присудив умовний термін та зобов’язав відшкодувати власнику розбитого автомобіля понад 34 тис. грн. Хлопець потрапив у ДТП на краденій машині ще у червні 2022 року: він п’яним сів за кермо, завів авто ключами від квартири і вже за кілька метрів вдарив припарковану машину.

Як зазначається у вироку Коломийського міськрайонного суду, 21-річний Олександр Гарп’як уночі 16 червня повертався додому, побачив припаркований автомобіль Opel Omega, відчинив дверцята, завів машину ключами від своєї квартири та вже за кілька метрів від місця викрадення вдарив інший автомобіль, припаркований на площі Привокзальній.

У суді Олександр Гарп’як пояснив, що був п’яний і хотів на авто доїхати додому, щиро розкаявся обіцяв більше такого не робити і просив суд суворо його не карати. Також підсудний визнав моральну шкоду в сумі 5 тис. грн.

Відтак, суддя Коломийського районного суду Наталія Махно визнала Олександра Гарп’яка винним за ч. 1 ст. 289 ККУ (крадіжка автомобіля) та присудила йому три роки ув’язнення з іспитовим терміном на рік. Крім того, викрадача авто зобов’язали компенсувати потерпілому 14,3 тис. грн матеріальної та 20 тис. грн моральної шкоди. Також обвинувачений повинен відшкодувати 2,8 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.