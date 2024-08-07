Якщо яблука здорові, можна зробити сухе добриво

Якщо ваші дерева рясно плодили урожай цього сезону, багато яблук опали і ви не знаєте, що з ними зробити, тоді приготуйте з них компост. Це не лише вирішить проблему з падалицею, а й допоможе іншим рослинам у саду.

Якщо яблука впали від вітру, негоди, тоді нормально. А от плоди з ознаками гнилі та парші використати вже не вийде, бо вони будуть джерелом хвороботворних бактерій, пише ProstoWay.

Три варіації добрив

Якщо яблука здорові, можна зробити сухе добриво. Для цього потрібно подрібнити яблука, перемішати з листям та гноєм. Таку суміш можна закопати під ягідні кущі. Ефективне добриво для покращення плодоношення. Якщо трохи було гнилих ягід, зверху ґрунт присипте сечовиною для знезараження.

Другий варіант застосування – приготування компосту з травою. Його перевага в тому, що він готовий буде за 3 місяці. Головне – створити умови. Повинна бути висока вологість та забезпечення циркуляції повітря. Спочатку викладають гілки, солому. Далі шар падалиці та трави. Повинно бути кілька таких шарів. Окрім того, періодично треба робити отвори вилами та трохи рухати вміст компосту, щоб процес йшов швидше.

Також можна приготувати рідке добриво. Заповніть потрібну вам місткість яблуками на ⅓. Решту залийте водою. Закрийте кришкою. Залиште стояти в сонячному місці на 2 тижні. Один раз в 4 дні добриво треба перемішувати. Розчин потім застосовують в пропорції 1 до 10. Добриво використовують виключно на нейтральних та слабокислих ґрунтах.