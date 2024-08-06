Будь-яке обрізання потрібно починати зверху

Кінець літа – чудовий час для обрізання і формування груші, якщо наступного сезону ви хочете отримати більше плодів. Як правильно це зробити, пише «Флористікс».

Є два основні фактори:

чим коротше ви обрізаєте пагони, тим дужче вони ростуть;

чим родючіший ґрунт, тим більше наростає пагонів після обрізки.

Щоб не було занадто сильного росту пагонів на родючих ґрунтах, потрібно обрізати їх не дуже коротко, а щоб досягти інтенсивного росту пагонів на бідних ґрунтах, слід обрізати їх коротше.

Формуємо центральний провідник

Будь-яке обрізання потрібно починати зверху. Якщо почати з видалення нижніх гілок, ви дасте дереву сигнал, що воно має рости вгору, і внизу нічого не ростиме.

Центральний провідник формується з найсильнішого пагона, що виріс з бруньки попереднього приросту. Спочатку наш провідник зростав трохи вліво, але минулого року ми обрізали його на праву бруньку і тим самим переспрямували трохи вправо.

Щоб дотриматися симетрії, зараз ми обріжемо провідник на ліву бруньку, вкоротивши його приблизно на дві третини довжини.

В одного з верхніх пагонів, що ростуть поруч із провідником, занадто гострий кут відходження, і він буде конкурувати з провідником, тому ми цей пагін видалимо. Якщо його залишити, дерево зростатиме у два стовбури.

Центральний провідник повинен бути вищим за всі гілки: те, що вище, те найдужче й росте.

Формуємо третій ярус скелетних гілок

Скелетними чи каркасними є гілки, що відходять від центрального провідника (стовбура). На них формуються гілки другого, а потім і третього порядку, на яких і закладаються плодові гілки.

При формуванні розріджено-ярусної крони можна створити два або три яруси. Якщо їх буде більше, дерево виросте надто високим, а це незручно.

Якщо в нижньому ярусі чотири скелетні гілки, то в другому ярусі має бути три, тобто на одну гілку менше, а в третьому ярусі ще не одну менше, тобто дві. Далі на них можна залишати по одній гілці, але спрямовані вони мають бути в різні боки.

Щоб зробити крону ширшою та нижчою, потрібно спрямовувати скелетні гілки вбік від стовбура. Для цього гілки потрібно обрізати на зовнішню бруньку.

Якби нам потрібно було зробити крону вищою та вужчою, ми б обрізали скелетні гілки на внутрішню бруньку. Крім того, скелетні гілки верхнього ярусу потрібно зробити трохи коротшими за провідник.

Обрізання гілок нижніх ярусів

Всі ростові гілки, спрямовані вглиб крони, потрібно відразу ж видаляти на кільце, а тоненькі маленькі гілочки краще не чіпати, навіть якщо вони спрямовані всередину крони: швидше за все, це гілки, на яких формуватимуться плоди. Видаляти їх слід тільки якщо вони дуже заважають іншим гілкам. Плодову деревину потрібно берегти.

Щоб розкрити і знизити крону, скелетні гілки, з яких ми формуватимемо верхній ярус, ми обріжемо на спрямовану назовні бруньку.

Якщо виникає конкуренція між потужним і не дуже потужним пагоном, краще видалити сильніший, тому що він дає більше приросту і менше плодів. А нам потрібні гілки із середнім приростом, тому що на них формується більше плодових гілочок.

Поради щодо обрізання