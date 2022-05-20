Чоловік наносив поранення сусідам розкладним ножем

У селі на Рівненщині 41-річний чоловік з ножем напав на 39-річну сусідку та її сина. Зранку він зайшов до їхнього помешкання і почав наносити поранення жінці розкладним ножем. За матір вступився 20-річний син, в результаті він також отримав різані рани шиї та рук. Зрештою, родині вдалось відбитись, тож нападник втік. Чому саме він напав на сусідів, наразі невідомо, втім, у поліції зазначають, що чоловік перебуває на обліку в психіатра.

Інцидент стався в четвер, 19 травня, близько 09:00, у селі Малинськ Рівненського району. 41-річний зловмисник прийшов додому до своєї 39-річної сусідки та розкладним ножем почав наносити їй поранення. На захист матері одразу кинувся 20-річний син, він також зазнав травм.

Потерпілим вдалося відбитися, тож через деякий час нападник залишив оселю і закривавлений пішов з ножем додому. Медики діагностували у потерпілої жінки ножове поранення в ділянці обличчя та грудної клітки, а в її сина – різані рани шиї, передпліччя та руки. Наразі після оперативного втручання загрози їх життю немає.

«41-річного жителя села Малинськ затримали у порядку статті 208 КПК України. Знаряддя злочину криміналісти вилучили. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловік перебуває на обліку у лікаря-психіатра», – зазначає прес-служба поліції Рівненщини.

Вирішується питання про повідомлення нападнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та п.1 ч.2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство двох осіб).