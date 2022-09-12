Чоловік наніс поранення своїм сусідам туристичним ножем

Райсуд на Рівненщині відправив на примусове лікування у психіатричну лікарню 41-річного мешканця села Малинськ, який з ножем напав на сусідів. У травні цього року чоловік важко поранив 39-річну жінку та її 20-річного сина, який кинувся на захист матері. Виявилось, що зловмисник неосудний.

Про результати судово-психіатричної експертизи стало відомо у понеділок, 12 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Березнівський райсуд постановив примусово відправити чоловіка у психіатричний заклад.

Зазначимо, що чоловік напав на свою 38-річну сусідку та її 20-річного сина зранку 19 травня. Інцидент стався в селі Малинськ Рівненського району. Відомо, що між сусідами були часті конфлікти. На цьому ґрунті обвинувачений, із заздалегідь підготовленим розкладним туристичним ножем, зайшов до будинку сусідів, де умисно завдав не менше чотирьох ударів 39-річній жінці та не менше двох ножових поранень її 20 – річному сину. На крики прибіг місцевий житель, який завадив зловмиснику довести свій злочинний намір до кінця.

Потерпілих у важкому стані госпіталізували в Березнівську лікарню. Медики діагностували у потерпілої жінки ножове поранення в ділянці обличчя та грудної клітки, а в її сина – різані рани шиї, передпліччя та руки. Постраждалим провели операції, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Зазначимо, що у випадку, якби чоловіка визнали осудним, за замах на вбивство йому загрожувало мінімум 15 років тюрми або навіть довічне ув'язнення.