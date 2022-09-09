Андрій Бузинарський спричинив аварію в Рівному чотири роки тому

У Рівному затримали 30-річного Андрія Бузинарського, який в 2018 році погрожував журналістці місцевої філії «Суспільного». Жінка робила матеріал про ДТП, яку чоловік спричинив у стані алкогольного сп'яніння. Під час розмови він погрожував їй вбивством і заявляв, що вона «буде трупом». Слідство повідомило йому про підозру через чотири роки після інциденту, згодом чоловіка затримали і відправили у СІЗО. Там він перебуватиме без права внесення застави. Відомо, що Андрій Бузинарський є сином рівненського політика від партії «Опозиційна платформа За життя» Михайла Бузинарського.

Чоловіка затримали 7 вересня, але відомо про це стало 9 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Зазначимо, що п'яний чоловік спричинив ДТП ще в серпні 2018 року. Він на швидкості в'їхав у автомобіль Dacia Logan, внаслідок чого постраждали двоє людей. Рівень алкоголю в його крові перевищував норму в 11 разів. Також відомо, що на той момент він перебував під домашнім арештом у справі про збут наркотиків.

Коли на місце події приїхала журналістка «Суспільного» Інна Білецька, підозрюваний, коментуючи ДТП, висловив погрози насильством та смертю жінці та її родині. Зокрема, він сказав: «Я думаю, що тобі башку сьогодні поламають і ти будеш до завтра як мінімум трупом, а як максимум інвалідом. У тебе діти є? Не буде в них мами».

Пізніше чоловік зник, його оголосили у розшук. Підозру йому оголосили лише 2 вересня, за чотири роки після інциденту. Затримали його 7 вересня 2022 року. Рівненський суд наступного дня, 8 вересня, обрав йому запобіжний захід: чоловік перебуватиме в СІЗО без права внесення застави. У прес-службі поліції додають​, що наразі чоловік не дає жодних показів.

Зазначимо, що йому інкримінують порушення ч.1 ст. 345-1 ККУ (погроза щодо журналіста), яка передбачає як мінімум два роки виправних робіт. Максимально чоловікові загрожує до трьох років тюрми.

Як повідомляє «Четверта влада», фігурантом справи є Андрій Бузинарський – син екс-очільника відділу спецоперацій Міністерства внутрішніх справ та політика проросійської партії «Опозиційна платформа За життя» Михайла Бузинарського. Зокрема батько заявляв журналістам, що його син погрожував, оскільки після ДТП «вдарився головою».