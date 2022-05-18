ДТП сталася у червні 2016 року у селі Кольчино

Суд на Закарпатті призначив 41-річному мешканцю Дніпра вісім років тюрми та майже 1 млн грн компенсації за ДТП біля Мукачева, внаслідок якого загинули двоє закарпатців. Аварія сталася ще шість років тому на трасі в селі Кольчино. Водій Honda із Дніпра їхав у сторону Львова, не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із «Ладою Пріорою». Від удару водій і пасажир «Лади» загинули на місці. 41-річний водій Honda під час суду свою вину в аварії не визнав.

Про вирок мешканцю Дніпра у середу, 18 травня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. За даними слідства, 41-річний водій Honda на трасі поблизу Мукачева на повороті не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

«У протилежному до нього напрямі саме їхав автомобіль «ВАЗ», з яким і відбулося зіткнення. Водій і пасажир «ВАЗу» загинули на місці ДТП, а жінка, що перебувала в автомобілі «Honda», отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження», – йдеться повідомленні прокуратури.

ДТП у селі Кольчино сталася у червні 2016 року. Тоді місцеві ЗМІ повідомляли, що на той час 35-річний мешканець Дніпра, рухаючись в напрямку до Львова, не впорався з керуванням і допустив лобове зіткнення з автомобілем «Лада Пріора», в якій їхали двоє мешканців села Кольчино віком 47 та 56 років. Обоє потерпілих загинули на місці ДТП.

Водія Honda суд визнав винним за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб), присудив йому 8 років позбавлення волі та заборонив керувати автомобілями на 3 роки. Крім того, мешканець Дніпра повинен виплатити родинам потерпілих понад 1 млн грн компенсації.