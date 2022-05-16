ДТП сталася у вересні 2020 року на вулиці Лесі Українки у Полонному

47-річного водія Renault, який два роки тому спричинив смертельну ДТП у Полонному, засудили до 8 років ув’язнення. За даними поліції, чоловік перебував за кермом п’яним, на швидкості перетнув суцільну лінію розмітки та допустив зіткнення із ВАЗ-2107. Внаслідок аварії загинула 50-річна пасажирка Renault, водій авто отримав травми.

Як у понеділок, 16 травня, повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури, ДТП сталася у вересні 2020 року в містечку Полонне. За даними слідства, винуватцем аварії був 47-річний водій Renault. Його 50-річна пасажирка від травм померла в лікарні.

«П’яний водій автомобіля Renault, перевищивши допустиму в межах населеного пункту швидкість дорожнього руху, перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2107. Внаслідок цього водій «ВАЗ 2107» отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, а 50-річна пасажирка Renault від отриманих травм померла у лікарні», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Полонський районний суд визнав 47-річного чоловіка винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого). Водія засудили до 8 років позбавлення волі із забороною керувати автомобілями на 3 роки.