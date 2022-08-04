44-річний український військовий майже три тижні воював на передовій зі зламаним хребтом. Чоловік навіть не підозрював, що під час одного із обстрілів «стрілка» від касетної бомби застряла у його хребті. До медиків звернувся лише тоді, коли дуже вже почав дошкуляти біль у попереку і температура піднялася до 39 градусів.

Медикам госпіталю боєць сказав, що у нього, мабуть, радикуліт, бо дуже болить поперек і вже кілька днів тримається висока температура.

Як розповів ZAXID.NET лікар військово-польового госпіталю, львівський судинний хірург Тарас Кобза, бійця (його ім'я не розголошують з військових міркувань) скерували на рентген, аби чітко встановити причину болю. Лікарі були шоковані побаченим на рентгенівському знімку.

«Під час обстрілу елемент касетної бомби, так звана «стрілка», потрапила у ліве підребер’я, зламала два хребці у поперековому відділі хребта і застряла у хребті», – каже Тарас Кобза.

«Стрілка» касетної бомби зробила міліметровий прокол шкіри, тож боєць навіть його не помітив. Думав, що це родимка

Уламки зламаних хребців могли ушкодити нерви, судини, але, на щастя, цього не сталося. Боєць прийшов у польовий госпіталь своїми ногами і навіть не підозрював, що у його хребті застряг елемент касетної бомби.

«Боєць потрапив під обстріл ще 13 липня, а до нас звернувся лише на початку серпня. Він практично три тижні воював зі зламаним хребтом», – каже Тарас Кобза.

Елемент касетної бомби розтрощив два поперекових хребці і с застряг у хребті

Чому чоловік не відчув болю? За словами лікаря, під час сильних обстрілів через виділення адреналіну бійці просто не відчувають мінімальних ушкоджень. Окрім того, медики зауважили: якщо куля чи уламок, а у даному випадку елемент касетної бомби, летять з надзвичайно високою швидкістю, то тканина не дає больового симптому. Настільки швидко відбувається проникнення всередину, що нервові закінчення не встигають про це повідомити.

«Стрілка», що зламала бійцю хребці, влучила у підребер’я, а у тому місці у чоловіка є кілька родимок. Вона зробила прокол всього на 1 мм, тож чоловік його навіть не зауважив. Його виявили медики під час ретельного огляду пораненого.

Бійця із зони бойових дій відправили в одну з лікарень у більш безпечний регіон, де він проходитиме лікування.