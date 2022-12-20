Гощанський райсуд призначив довічне ув'язнення 46-річному чоловікові, який задушив свою тітку. Злочин чоловік скоїв в 2021 році. Відомо, що він також вкрав з помешкання родички гроші та цінні речі. Довести його причетність вдалось за слідами крові – коли зловмисник залазив до будинку через розбите вікно, він порізав руки. Попри явний доказ, він до кінця свою провину заперечував. Зважаючи на те, що чоловіка неодноразово судили, причому, також за вбивство, суд призначив йому суворе покарання.

Злочин чоловік скоїв у лютому 2021 року в Костополі. «Чоловік у пошуках наживи розбив вікно та проник до будинку своєї тітки. Він побив та задушив пенсіонерку, після чого викрав з будинку гроші та інше майно загальною вартістю менше 5 тис. грн. При цьому, коли зловмисник залазив до будинку – порізав руки. Сліди його крові виявили на підмурку будинку та у всіх кімнатах, де чоловік шукав гроші», – повідомляє обставини справи прокуратура Рівненщини.

Тіло загиблої 82-річної жінки знайшла її донька. Згодом поліція затримала зловмисника – він перебував у Києві. До останнього свою причетність до злочину чоловік заперечував. Відомо, що до цього його вже неодноразово судили, зокрема, за розбій та вбивство при обтяжуючих обставинах. Загалом у місцях позбавлення волі зловмисник провів майже 21 рік свого життя.

Суд присяжних Гощанського райсуду визнав його винним у порушенні двох статей ККУ: ч.2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене повторно), та ч.4 ст. 187 (розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Обвинуваченому призначили довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.