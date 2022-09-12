Таку операцію вперше виконали у Рівненській обласній лікарні

У Рівненській обласній лікарні вперше провели складну операцію Хармса. 46-річному пацієнту вправили шийні хребці за допомогою гвинтів. Така операція вважається складною, оскільки при втручанні є ризик пошкодити хребетну артерію чи спинний мозок. Однак хірургучне втручання виконали успішно, пацієнт вже пересувається самостійно.

Про проведення операції Рівненська обласна клінічна лікарні імені Семенюка повідомила в понеділок, 12 вересня. Відомо, що пацієнту 46 років, він травмувався ще в 1997 році. У нього був зламаний один з головних стабілізаційних елементів шийно-потиличної ділянки: відросток другого шийного хребця. Чоловікові пощастило, адже спинний мозок первинно не постраждав. Проте через 25 років почали проявлятись симптоми.

Лікарі вирішили провести операцію по Хармсу. Втручання назване так на честь німецького ортопеда-травматолога Юргена Хармса, який запропонував найбільш дієвий варіант операції при подібних травмах.

«Суть операції полягає у тому, що перший і другий шийні хребці вправляються та фіксуються між собою гвинтово-стрижневою конструкцією. Це оперативне втручання на шийному відділі хребта вважається одним із найскладніших через близьке розташування життєво важливих структур таких, як хребетна артерія, пошкодження якої може призвести до інсульту у вертебро-базилярному басейні, та шийний відділ спинного мозку, травма якого може стати причиною глибокої інвалідизації чи смерті пацієнта», – йдеться у повідомленні.

Однак хірурги виконали операцію успішно. На наступний день після втручання пацієнт почував себе значно краще, пересувався самостійно, не потребуючи сторонньої допомоги.