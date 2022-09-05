Хірургічні втручання проводили харківські спеціалісти спільно з рівненськими колегами

У Рівненській обласній лікарні вперше виконали дві операції, під час яких пацієнтам на декілька годин зупиняли серце та легені. Натомість їх підключали до апарату штучного кровообігу. Хірургічні втручання виконували релоковані з Харкова хірурги за допомогою місцевих фахівців. Для Рівненської обласної лікарні імені Семенюка це перші операції такого рівня.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі Рівненської обласної лікарні, у медзакладі запрацював новий підрозділ – Центр кардіоторакальної хірургії. Вже цими вихідними, 3 та 4 вересня, хірурги провели дві унікальні операції з використанням апарату штучного кровообігу. Іншими словами, пацієнтам на час оперативного втручання зупинили серце та легені, натомість підключивши їх до апарату.

Таким чином 49-річному пацієнту проводили аортокоронарне та мамарокоронарне шунтування. У чоловіка була ішемічна хвороба серця та цукровий діабет другого типу.

Іншій прооперованій пацієнтці 62 роки. Жінка пережила три інфаркти та мала аневризму лівого шлуночка. Їй також проводили аортокоронарне шунтування, і, окрім цього, провели резекцію аневризми та пластику лівого шлуночка.

Лікарня опублікувала відео з операційної, але якщо це для вас неприйнятно, не дивіться

Як зазначають у медзакладі, пацієнтам з цими діагнозами було протипоказане фізичне навантаження, але після операцій та успішної реабілітації ця проблема у них зникне.

Хірургічні втручання такої складності відбуваються за участі цілої команди медичних працівників у складі більше десяти спеціалістів. «Такі операції у обласній лікарні тепер виконують нові, релоковані з Харкова провідні спеціалісти: лікар-хірург серцево-судинний Ольга Бучнєва, лікар-хірург серцево-судинний Ярослав Шафер, лікар-хірург серцево-судинний Євген Крючков, лікар-перфузіолог Ольга Ткач», – йдеться у повідомленні медзакладу.

Зазначимо, що хірурги планували відкрити Центр кардіоторакальної хірургії у Харкові, але через війну передумали та відкрили його у Рівному. Цьому, зокрема, посприяла Рівненська лікарня та Рівненська обласна військова адміністрація.

«Відтепер пацієнти з будь-якою кардіологічною патологією зможуть отримати там повний комплекс надання медичних послуг. Хірурги-практики рятують життя пацієнтів навіть зі складними діагнозами. Це черговий приклад підсилення місцевої медичної галузі за рахунок релокованих спеціалістів чи університетів», – зазначив голова ОВА Віталій Коваль.