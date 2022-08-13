Операцію виконувала команда торакальних хірургів у складі Віктора Кузьмича, Ігоря Свєнтозельського та Олександра Боярського

У Рівненській обласній лікарні хірурги витягнули з серця 15-річного юнака пневматичну кулю. За яких обставин він отримав поранення, не повідомляють. Відомо лише, що хірургічне втручання минуло успішно, наразі юнак почувається добре.

Як повідомила прес-служба Рівненської обласної лікарні ім. Юрія Семенюка, оперувала 15-річного юнака команда хірургів обласного центру торакальної хірургії. Зокрема, операцію виконували Ігор Свєнтозельський, Олександр Боярський та Віктор Кузьмич. З серця хлопця дістали пневматичну кулю.

«Операція «Правобічна торакотомія, перикардіотомія, видалення стороннього тіла (кулі)» була проведена сучасним відеоторакоскопічним методом, завдяки якому зроблений невеличкий розріз для введення спеціального оптичного приладу, зменшений больовий синдром та скорочений реабілітаційний післяопераційний період», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що операція минула успішно, хлопець проходить реабілітацію та почувається добре.