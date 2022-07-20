У 2018 році мукачівець Ігор Капура вже встановлював рекорд України з цієї дисципліни

Майстер спорту України з карате та відомий тренер Ігор Капура з Мукачева встановив новий світовий рекорд з розбивання дощок ногою: за хвилину 60 секунд спортсмен розбив ногою 198 дощок та побив попередній рекорд із 49 розбитих дощок.

Про встановлення рекорду у середу, 20 липня, повідомила прес-служба Мукачівської міської ради. Як уточнюють у мерії, незабаром рекорд мукачівця Ігоря Капури увійде до Книги рекордів Гіннеса.

«За 60 секунд рекордсмен Ігор Капура розбити ногою 198 дощок. Товщина однієї – 2,5 сантиметри. Попередній світовий рекорд був встановленим британцем, за хвилину він зумів розбити ногою 49 дощок», – йдеться у повідомленні міської ради.

Зазначимо, Ігор Капура вже не вперше стає рекордсменом: у 2018 році мукачівський тренер встановив рекорд України у розбиванні дощок рукою: за 5 хвилин спортсмен перебив 163 дерев’яні дошки.