Аварія сталася на заокругленій ділянці дороги

Поблизу Долини на Прикарпатті 53-річний водій Chevrolet Aveo в’їхав у колону велосипедистів, яка рухалася назустріч авто. У поліції уточнюють, що ДТП сталася на заокругленій ділянці дороги. Внаслідок аварії троє велосипедистів отримали травми, наразі вони перебувають у лікарні. Водій авто на момент ДТП був тверезий.

Як повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області, виклик про аварію поблизу Долини правоохоронці отримали о 12:00 неділі, 23 жовтня. Водій Chevrolet Aveo їхав із села Мислівка до Шевченкового.

«На заокругленій ділянці дороги водій вчинив наїзд на колону велосипедистів, які рухалися у зустрічному напрямку. У результаті аварії трьох велосипедистів доставлено до медзакладу», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції уточнюють, що за кермом Chevrolet Aveo перебував 53-річний мешканець Калуша. Водія перевірили на алкоголь: за кермом він перебував тверезим.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування потерпілих). Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років із забороною керувати автомобілями.