За скоєне водійці BMW загрожує до до восьми років ув'язнення

У селі Панка під Сторожинцем внаслідок наїзду BMW на місці ДТП загинув 40-річний місцевий мешканець, який їхав на велосипеді. За даними поліції, за кермом автомобіля перебувала 57-річна буковинка, вона отримала травми і зараз перебуває у лікарні.

Як у вівторок, 3 травня, повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області, 57-річна водійка BMW на швидкості наїхала на 40-річного велосипедиста у селі Панка Чернівецького району. ДТП сталася ввечері понеділка, 2 травня. Виклик про автомобільну аварію правоохоронці отримали близько 20:15.

«Поліцейські попередньо встановили, що 57-річна жителька села Комарівці, керуючи автомобілем BMW, не вибрала безпечної швидкості руху та допустила наїзд на велосипедиста. Від отриманих тілесних ушкоджень 40-річний місцевий житель загинув на місці аварії», – йдеться у повідомленні поліції.

Водійку BMW госпіталізували, медики діагностували у жінки закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). За скоєне 57-річній мешканці Буковини загрожує до восьми років позбавлення волі.