32-річний мопедист перебував за кермом нетверезим

32-річний водій мопеда «Альфа» у Вижницькому районі зіткнувся із ВАЗ-2106, за кермом якого перебував 20-річний мешканець села Лукавці. Внаслідок ДТП постраждали двоє дітей 9 та 12 років, які були пасажирами мопеда. За даними поліції, мопедист перебував за кермом п’яним.

Як повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області, ДТП сталася у неділю, 1 травня, у селі Лукавці. «32-річний місцевий житель, водій мопеда «Альфа», виїжджаючи з прилеглої вулиці, не надав перевагу в русі та зіткнувся з легковиком ВАЗ-2106 під керуванням 20-річного односельчанина», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок аварії постраждали два пасажири мопеда – хлопці віком 9 та 12 років. Медики діагностували в обох потерпілих травми голови та забій черевної стінки. Поліцейські встановили, що водій мопеда на момент ДТП був в стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). За скоєне 32-річному мешканцю Буковини загрожує до трьох років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами на три роки.