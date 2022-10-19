Від удару мотоцикліст загинув на місці аварії

У Чернівецькій області 57-річний мотоцикліст збив 68-річну жінку, яка їхала на велосипеді. Від удару сам водій мотоцикла Spark загинув на місці аварії. Велосипедистку госпіталізували з численними травмами.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, аварія сталася у вівторок, 18 жовтня, у селі Костичани, що неподалік кордону з Молдовою. Поліцейські встановили, що водій Spark наїхав на велосипедистку – 68-річну місцеву мешканку.

«57-річний житель села Драниця Дністровського району, керуючи мотоциклом Spark допустив наїзд на 68-річну велосипедистку. Внаслідок аварії мотоцикліст від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці ДТП», – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнюють, що потерпілу госпіталізували, у неї – перелом шиї та струс головного мозку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Наразі поліція встановлює усі обставини аварії.