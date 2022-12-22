Від отриманих травм 62-річний водій помер у лікарні

Внаслідок ДТП у Надвірній загинув 62-річний водій автобуса Mercedes-Benz, який здійснював рейс «Надвірна-Битків». Попередньо поліція встановила, що водій маршрутки на швидкості виїхав на зустрічну смугу та врізався у припаркований Volkswagen Transporter, який далі зіткнувся з іншим Mercedes-Benz. Водія встигли доставити до лікарні, однак врятувати життя йому не вдалося.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, смертельна аварія сталася у середу, 21 грудня, у Надвірній. 62-річний водій автобуса Mercedes-Benz на швидкості виїхав на зустрічну смугу та спричинив потрійну ДТП.

«Автобус, який здійснював пасажирські перевезення за рейсом «Надвірна-Битків», не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з припаркованим автомобілем Volkswagen Transporter, який в свою чергу зіткнувся з іншою автівкою Mercedes-Benz, під керуванням 60-річного водія», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок аварії водій мікроавтобуса Mercedes-Benz від отриманих травм помер у лікарні. За фактом смертельної аварії слідчі розпочали розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху що призвело до смерті потерпілого). Поліція наразі з’ясовує усі обставини смертельної аварії.