Аварія сталася ввечері 8 листопада у селі Банилів

65-річний тракторист не впорався з керуванням і перекинувся у річку в селі Банилів поблизу Вижниці. Внаслідок ДТП чоловік отримав серйозні травми та загинув на місці аварії. Поліція наразі з’ясовує обставини смертельної ДТП.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, аварія з трактором сталася ввечері у вівторок, 8 листопада, в селі Банилів Вижницького району. На місці з’ясувалося, що трактор Foton 250 перекинувся у річку, його водій – 65-річний місцевий мешканець – загинув на місці. У яку річку перекинувся тракторист, у поліції не уточнюють, проте, судячи з фото, йдеться про річку Коритниця, що протікає через Банилів і впадає у Черемош.

«Місцевий житель, керуючи трактором Foton 250, не впорався з керуванням, допустив виїзд за межі дороги з подальшим перекиданням транспортного засобу в річку. Внаслідок аварії буковинець від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту). Поліція встановлює усі обставини смертельної ДТП.