Камін створює затишок і атмосферу тепла, але на практиці значна частина цього тепла просто зникає в димоході. Кілька простих змін можуть суттєво підвищити ефективність каміна й допомогти обігріти дім дешевше цієї зими. Детальніше про це пише Homes and gardens.

Йдеться не про складні реконструкції, а про швидкі рішення – від правильної циркуляції повітря до вибору палива й корисних аксесуарів.

Звільніть простір навколо каміна

Декор навколо каміна виглядає привабливо, однак предмети, розташовані надто близько, можуть блокувати потік гарячого повітря. Меблі або прикраси перед каміном заважають теплу поширюватися кімнатою та знижують ефективність обігріву.

Експерти радять залишати зону навколо каміна максимально відкритою. Особливо це важливо взимку та під час свят, коли популярно прикрашати камінну полицю. Нічого не варто вішати безпосередньо над топкою – це не лише небезпечно, а й погіршує циркуляцію повітря.

Використовуйте камінний вентилятор

Невеликий камінний вентилятор – один із найефективніших і недооцінених способів зберегти тепло. Такі вентилятори встановлюють зверху на піч або камін, і вони не потребують електрики чи батарейок.

Вони працюють за рахунок різниці температур: тепло від каміна запускає механізм, який спрямовує гаряче повітря назад у кімнату, а не в димохід. Це допомагає не лише швидше нагріти приміщення, а й рівномірніше розподілити тепло по будинку.

Увімкніть стельовий вентилятор у правильному напрямку

Стельові вентилятори корисні не лише влітку. Взимку вони можуть допомогти повернути тепло вниз, адже тепле повітря завжди підіймається до стелі.

Якщо встановити вентилятор у режим обертання за годинниковою стрілкою на низькій швидкості, він м’яко проштовхуватиме тепле повітря вниз, не створюючи протягів. Це дозволяє відчути більше тепла в зоні перебування людей.

Обирайте правильне паливо

Тип палива безпосередньо впливає на кількість тепла, яке ви отримуєте від каміна. Для дров’яних камінів найкращим варіантом є добре просушена тверда деревина.

Сухі дрова з вологістю менше 20% згоряють ефективніше, дають більше тепла і менше диму. Дуб, клен або бук горять довше й виділяють значно більше теплової енергії, ніж сосна чи інші м’які породи. Волога деревина, навпаки, витрачає більшість енергії на випаровування води, утворюючи кіптяву та зменшуючи тепловіддачу.

Оберіть вставку правильного розміру

Звичайний відкритий камін має дуже низький коефіцієнт корисної дії, більша частина тепла просто йде в димохід. Встановлення камінної вставки відповідного розміру може кардинально змінити ситуацію.

Сучасні вставки з високим ККД перетворюють камін на повноцінний обігрівач. Вони спалюють паливо ефективніше, мають вторинну камеру згоряння та часто оснащені вентиляторами, які проганяють повітря через нагріті металеві поверхні та повертають тепло в кімнату. Така інвестиція окупається за кілька опалювальних сезонів.

Встановіть тепловідбивач або теплообмінник

Для тих, хто шукає довгострокове рішення, найкращим варіантом стане тепловідбивач або теплообмінник. Тепловідбивач – це масивна металева плита, яка встановлюється в задній частині каміна та відбиває тепло назад у приміщення.

Теплообмінник працює ще ефективніше: він захоплює гаряче повітря або тепло від вогню та за допомогою трубок або вентилятора спрямовує його в кімнату, не даючи йому зникати в димоході. Це рішення потребує більших вкладень, але дозволяє значно знизити витрати на опалення протягом багатьох років.