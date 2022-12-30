У Чернівцях загинула 74-річна переселенка з Маріуполя, яка випала із салону тролейбуса під час руху. Від отриманих травм жінка померла на місці ДТП. За кермом тролейбуса був 26-річний місцевий мешканець. Наразі поліція встановлює усі обставини смертельної аварії.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, інцидент стався у четвер, 29 грудня, на вулиці Головній у Чернівцях. Виклик про ДТП правоохоронці отримали об 11:30.

«Поліцейські попередньо встановили, що 26-річний водій тролейбуса, розпочав рух та допустив випадіння пасажирки з салону громадського транспорту. У результаті падіння 74-річна уродженка міста Маріуполь від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі розслідування триває, поліцейські встановлюють усі обставини смертельної ДТП.