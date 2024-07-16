Вірусні хвороби можуть призвести до обсипання зав’язей у перцю

Перець – це чудова культура для вирощування на городі, але він досить вибагливий у догляді. І для того, щоб отримати гарний урожай, потрібно створити сприятливі умови для культури.

Влітку перець активно цвіте та зав’язує плоди. Але не завжди плоди розвиваються. Дуже часто трапляється, що зав’язі обсипаються. Чому так відбувається та що робити в таких ситуаціях, пише «Школа життя».

Причини, чому обсипаються зав’язі у перцю:

спекотна погода, в теплиці температура повітря піднімається вище за +35°C;

різкі перепади температури, температура повітря нижче +14°C вдень;

нестача світла для утворення зав’язей;

нестача поживних речовин для зростання плодів;

нестача вологи у ґрунті;

неправильне формування куща;

вірусні хвороби.

Що робити, щоб квіти перцю не обсипалися

При температурі повітря +35°C і вище пилок стає стерильним. З такої квіточки не утворюється зав’язь і обсипаються квіточки.

Зав’язі у перцю не зможуть утворитися за високої температури ще з однієї причини. Пилок у коробочці не пухкий, а злипається в грудочки. І в результаті не висипається із коробочки для запилення.

При температурі повітря нижче +14°C вдень перці зупиняються у зростанні. При температурі +10°C стебло деревнішає, зав’язі обсипаються.

Нестача фосфору, калію та бору призводять до обсипання зав’язей. Тому потрібно проводити підживлення перцю мінеральними добривами.

Щоб зав’язі не обсипалися, ґрунт повинен бути вологим і сильно не пересихати. Тому я поливаю перець у теплиці раз на 2-3 дні.

Неправильне формування куща може призвести до обсипання зав’язей. Якщо у куща не обірвали коронну квітку, то рослина відтягує всі поживні речовини на зростання цього плода, а решта зав’язі може обсипатися.

Вірусні хвороби можуть призвести до обсипання зав’язей у перцю. Тому кущі раз на 2-3 тижні проливаю «Фітоспорином» або іншим засобом від хвороб.

Якщо ви шукаєте спосіб зберегти квіти та зав'язь, вам у цьому може допомогти така проста процедура, як обприскування кущів борною кислотою. Для цього вам потрібно розвести її у воді – 10 грамів на 10 літрів.

Так ви стимулюєте цвітіння та зміцните зав'язь, а плоди стануть солодшими та смачнішими.