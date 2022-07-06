У селі під Чернівцями 9-річний хлопчик, який перебував за кермом квадроцикла, зіткнувся із вантажівкою DAF. Від удару хлопчик отримав травми, його госпіталізували. Поліція встановлює усі обставини аварії.

Як повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області, ДТП сталася ввечері вівторка, 5 липня, неподалік села Валя Кузьмина. Попередньо відомо, що 9-річний мешканець села Грушівка на квадроциклі зіткнувся із вантажівкою DAF. За кермом вантажівки перебував 31-річний мешканець Хмельницької області.

«9-річний житель села Грушівка, керуючи квадроциклом зіткнувся із вантажівкою «DAF» під керуванням 31-річного жителя Хмельницької області. У результаті ДТП хлопець отримав травму ноги. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі із забороною керувати автомобілями. Поліція встановлює усі обставини ДТП.