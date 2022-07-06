Від ударі 37-річний пасажир ВАЗу загинув на місці аварії

Внаслідок лобового зіткнення Mitsubishi Pajero та ВАЗ-2101 поблизу Пилипця на Закарпатті загинув 37-річний чоловік – мешканець Міжгір’я, який був пасажиром ВАЗу. Ще шестеро людей травмовані. Серед постраждалих – двоє дітей віком 7 та 5 років. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, ДТП сталася у ніч із вівторка на середу, 6 липня, між гірськими селами Ізки та Пилипець. Виклик про аварію рятувальники отримали о 01:10. За попередніми даними, на дорозі «Нижні Ворота – Воловець» відбулося лобове зіткнення автомобілів марки ВАЗ-2101 та Mitsubishi Pajero.

«Внаслідок ДТП загинув один із пасажирів машини ВАЗ – 37-річний мешканець Міжгір’я. За допомогою спецобладнання бійці 16-ї державної пожежно-рятувальної частини вилучили його тіло з понівеченої автівки», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі ДСНС уточнюють, що від удару постраждали ще шестеро пасажирів Mitsubishi Pajero та ВАЗ-2101. Серед травмованих є двоє дітей віком 7 та 5 років. Усіх потерпілих доставили до лікарні. Наразі поліція встановлює обставини ДТП.