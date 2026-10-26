Адміністрація Трампа вже запропонувала Орбану стати кандидатом у генсеки ООН

Адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН та просуває його на посаду. Про це повідомило 25 жовтня Wall Street Journal із посиланням на обізнані з ситуацією джерела.

За даними співрозмовників газети у Держдепі США, за кандидатуру Віктора Орбана можуть проголосувати щонайменше восьмеро з 15 членів Ради безпеки ООН. Втім, кількість членів, які підтримають Орбана, може зрости й до 10.

Кандидатуру Віктора Орбана також підтримали Китай та Росія. За даними WSJ, експремʼєр Угорщини може стати їхнім спільним кандидатом.

«Як нам розповіли офіційні особи США та іншої країни, коли Штати, Росія та Китай хочуть одного й того ж у Радбезі ООН, вони зазвичай це отримують», – йдеться у матеріалі.

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Співрозмовники видання розповіли, що американські посадовці обговорювали, що хочуть бачити в ООН «когось як Орбана». Росія та Китай погодилися з думкою американських колег, після чого США висунули кандидатуру самого Орбана.

До колишнього премʼєр-міністра Угорщини вже звернулися з пропозицією стати кандидатом в генсеки ООН. Як зазначають джерела WSJ, Орбан поставився до цього позитивно, але заявив, що не хоче балотуватися, якщо не впевнений у своїй перемозі.

Зазначимо, наразі посаду генсека ООН обіймає Антонію Гуттереш. Його каденція спливає 31 грудня 2026 року, після чого відбудеться обрання нового генерального секретаря.

Нагадаємо, Віктор Орбан зазнав поразки на парламентських виборах в Угорщині, що відбулися у квітні 2026 року. Він обіймав посаду премʼєр-міністра 16 років та поступився Петеру Мадяру.

До того Орбан транслював євроскептичну та проросійську позицію, звинувачуючи Україну у додаткових європейських витратах та блокуючи ініціативи з допомоги їй в російсько-українській війні.