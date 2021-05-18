Адвокати народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука подали апеляцію на його домашній арешт, повідомив його однопартієць Ренат Кузьмін. Також апеляцію на рішення Печерського суду подав Офіс генпрокурора, який домагається арешту Медведчука з правом вийти під заставу в сумі 300 млн грн.

«Адвокати внесли апеляцію на ухвалу Печерського суду про домашній арешт Медведчука. Упевнений, незаконне рішення буде скасовано вже найближчим часом», – написав Кузьмін у Telegram 18 травня.

Ще одну апеляцію на рішення Печерського суду про поміщення Медведчука під домашній арешт 18 травня подав Офіс генерального прокурора.

«Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн», – сказано в повідомленні Офісу генпрокурора, яке процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, 11 травня Вікторові Медведчуку і його бізнес-партнеру, народному депутатові від ОПЗЖ Тарасові Козаку підписали підозру у держзраді й змові з росіянами для видобутку нафти й газу в Чорному морі.

13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій стеження.

Під час судового засідання з обрання Медведчуку запобіжного заходу і він, і його адвокати стверджували, що політик не є підозрюваним, оскільки повідомлення про підозру повинні вручати в день його складання. Натомість у день, коли Медведчуку підписали підозру, він перебував з дружиною на відпочинку «в сусідній області».

Тарас Козак, за словами Медведчука, перебуває в Білорусі.