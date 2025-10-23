Бізнесу дозволять працювати без актів виконаних робіт

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт, який скасовує обов’язкове оформлення актів виконаних робіт для бізнесу. За це проголосували 271 депутат, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Водночас для державних підприємств ці документи залишаються обов’язковими.

Проєкт № 14023, автором якого є голова податкового комітету Данило Гетманцев, передбачає спрощення оформлення первинних документів при наданні послуг. Нині закон зобов’язує отримувати підписи як виконавця, так і замовника, що на практиці часто призводить до затримок, непорозумінь з контролюючими органами та судових спорів.

Що зміниться для бізнесу?

За новими правилами, в акті наданих послуг можна не зазначати прізвище, посаду чи підпис представника замовника – за умови, що це прописано в договорі, а послуги сплачені повністю та безготівково. Водночас ці спрощення не стосуються послуг, які оплачуються з державного бюджету.

У вересні уряд також ініціював власний законопроєкт № 14023-1, який пропонує скасувати обов’язковість актів для всіх підприємств.

Зауважте. Основна відмінність між урядовою ініціативою та законопроєктом Гетманцева – сфера застосування: депутатський проєкт поширюється лише на бізнес, а не на операції з бюджетними коштами, і передбачає обов’язкове зазначення відсутності акту в договорі.