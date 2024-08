Кейтлін Дівер зіграла Еббі у другому сезоні The Last Of Us

У другому сезоні The Last Of Us («Останні з нас») на роль Еббі запросили акторку Кейтлін Дівер. Глядачам цей вибір не сподобався через те, що зовнішність акторки відрізняється від образу, передбаченого сюжетом гри The Last of Us Part II. Додаткових проблем акторці принесла ще й ненависть до самої персонажки. Виробники серіалу навіть були змушені найняти Дівер охорону під час знімань.

«Є люди, які щиро ненавидять Еббі, яка насправді є вигаданим персонажем, а не реальною особою. Тому Кейтлін довелось залучити додаткову охорону під час знімань», — розказала колега Дівер по серіалу Ізабела Мерсед Screen Runt.

Цікаво, що Кейтлін Дівер надзвичайно схожа на Еллі й саме її фанати просували на цю роль, яку, натомість, зіграла Белла Рамзі. Вона та Педро Паскаль повернулися до своїх ролей Еллі у другому сезоні. Нагадаємо, серіал «Останні з нас» номінували на 24 премії «Еммі», вісім нагород він отримав.

Другий сезон серіалу слідуватиме за сюжетною лінією гри The Last of Us Part 2. HBO оголосила про нову команду режисерів, яка приєдналася до другого сезону «Останніх з нас» на чолі з Марком Майлодом, який працював над «‎Спадкоємцями» та «‎Грою престолів». Точну дату прем’єри другого сезону серіалу «The Last Of Us» ще не оголошували, однак попередньо призначили на 2025 рік.