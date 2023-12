Сайт IMDb відзначив серіал, як найкраще шоу 2023 року

Серіал, знятий за мотивами гри The Last of Us («Останні з нас») у 2023 році найчастіше скачували з піратських ресурсів. За ним йдуть «Мандалорець‎» (цей серіал був лідером у 2021 році) та «‎Локі».

Протягом кількох останніх років перше місце у цьому антирейтингу належало «Грі престолів», згодом його очолив «Дім драконів».

Перший сезон The Last of Us вийшов 15 січня 2003 року та складався із 9 епізодів, які під час трансляцій побили рекорди з переглядів. На початку грудня сайт IMDb відзначив серіал серед найкращих шоу 2023 року, а виконавця головної ролі Педро Паскаля назвав «зіркою року».

Сюжет будується довкола двох персонажів, які змушені об'єднатися, щоб спільними зусиллями виживати на теренах зруйнованих Сполучених Штатів. Проект ґрунтується на знаменитій грі для консолей The Last of Us. Оригінал став справжнім хітом, подарувавши геймерам незабутню історію видатного майстра виживання Джоела та його підопічної, відважної та розумної дівчини-підлітка. Об'єднавшись проти суворої реальності цього світу, вони стикаються з жорстокими монстрами, що заполонили наш світ і не менш жорстокими людьми, які заради збереження власної шкури готові піти на все.

Серіал подовжено відразу на чотири сезони. Проте другий сезон вийде не раніше 2025 року.