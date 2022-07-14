Амброзія розростається дуже швидко, висушуючи ґрунт у культурних посівах і глушачи інші рослини

Амброзія – одна з найбільш небезпечних рослин-алергенів. Багато людей у період її цвітіння, що триває з кінця липня до середини осені, відчуває алергічні реакції, причому настільки сильні, що декому доводиться виїжджати на іншу територію чи впродовж тривалого часу приймати антигістамінні препарати. Особливо небезпечна алергія на амброзію для дітей, оскільки вона може призвести навіть до смерті. «Флорист-Х» розповідає детальніше про цю рослину, а також як боротися з небезпечним алергеном.

Що таке амброзія та чим вона небезпечна

Амброзія – рід багаторічних і однорічних трав’янистих рослин родини Айстрові, що включає 50 видів, які ростуть здебільшого в Північній Америці. В Євразію амброзію разом з насінням конюшини завезли у 1873 році. Рослина сягає у висоту від 0,2 до 2-3 м і має стрижневий корінь, який проникає на глибину 4 м.

Амброзія розростається дуже швидко, висушуючи ґрунт у культурних посівах і глушачи інші рослини, зокрема лугові трави. Крім того, цей бур’ян знижує родючість ґрунту, висмоктуючи з неї мінеральні елементи. Найбільше потерпають від амброзії соняшник, зернобобові, зернові колосові, просапні культури та гречка. Якість кормових культур, засмічених амброзією, також погіршується: тварини не їдять амброзію через високий вміст у ній гірких ефірних олій. Потрапивши в корм корів, вона погіршує запах і смак молока.

Цвітіння амброзії починається наприкінці липня або на початку серпня і триває до середини осені. Пилок амброзії викликає в багатьох людей сильну алергічну реакцію. Особливо небезпечна алергія на амброзію для дітей, оскільки вона може бути смертельною: пилок амброзії подразнює слизову оболонку й утруднює дихання.

Алергічна реакція виникає при концентрації 25 зерняток пилку на 1 м², при тому, що одна доросла рослина може дати кілька мільйонів таких частинок, а при сильному вітрі вони долають величезні відстані.

Симптомами алергії є нежить, почервоніння і свербіж очей, сльозоточивість, свербіння шкіри, хрипи в грудях, кашель, подразнення і біль у горлі. Якщо зовсім здорова людина буде змушена впродовж декількох тижнів дихати повітрям, яке містить пилок амброзії, то майже напевно перетвориться на алергіка, і така алергія практично невиліковна.

Як боротися з амброзією

На батьківщині у амброзії понад 600 природних ворогів, які стримують її зростання, – як рослин, так і комах. Натомість у наших умовах агресор майже не зустрічає перешкод. Амброзії не страшна посуха, і вона надзвичайно плодовита: доросла рослина дає до 40 000 насінин, які можуть прорости навіть через 40 років.

Якщо ви виявили неподалік кущик амброзії, знищіть його, поки рослина не дала насіння. Незначну кількість бур’яну можна просто скосити, але якщо ви запізнилися, і насіння амброзії просипалося на землю, боротьба буде довга та виснажлива.

Скошування. Цей спосіб ефективний тільки в період утворення бутонів: якщо скосити бур’ян у період активного росту, він утворює в 2-3 рази більше пагонів, ніж ви знищили. Тому косити амброзію доведеться 3-5 разів за сезон, не дозволяючи їй зацвісти і дати насіння.

Викопування або виривання з коренем. Знищення амброзії цим способом дає чудові результати, але викопувати бур’ян доведеться кілька років, оскільки молоді паростки ще довго з’являтимуться на ділянці.

Хімічні засоби. На великій території вручну від амброзії не позбутися, тому доведеться вдаватися до хімічних засобів, зокрема, препаратів із групи гліфосатів: Прими, Калібру, Гранстару, Глісолу, Гліфосу, Домінатору, Торнадо, Косміка, Лорену, Рауднапу, Урагану-форте. Майте на увазі, що в курортній зоні, на пасовищах і в населених пунктах застосування гербіцидів категорично заборонено.

Витіснення іншими рослинами. Фахівці рекомендують боротися з амброзією її ж зброєю, витісняючи бур’ян газонною травою і багаторічними рослинами. На сінокосах і пасовищах можна створювати посадки багаторічних злакових або бобових трав чи висаджувати їх змішаними рядами. За 2-3 роки вони можуть повністю придушити амброзію. До трав, здатних витіснити небезпечний бур’ян, належать люцерна, лисохвіст, костриця, житняк, еспарцет, стоколос безостий і пирій безкореневищний, а також гірчиця сарептська.

Використання природних ворогів. Спеціально для боротьби з амброзією у 1978 році з Америки до Китаю, Югославії й Австралії завезли амброзієвого листоїда, близького родича колорадського жука. Це чорний жучок із поздовжніми білими смужками, що поїдає не тільки амброзію. На жаль, поки що результати цього жука не вражають, проте науковці не полишають спроб.

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