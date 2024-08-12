Даяна Торасі вписала своє ім'я в історію світового баскетболу

Американська баскетболістка Даяна Торасі повторила унікальне досягнення, вигравши шість золотих олімпійських нагород поспіль. Це сталося після перемоги збірної США над Францією (67:66) у фіналі жіночого баскетбольного турніру Олімпіади-2024. 42-річна спортсменка стала першою в історії американкою, хто вигравав зі своєю збірною всі Олімпійські Ігри, починаючи з 2004 року (з часу Ігор в Афінах Сполучені Штати ставали першими на усіх шести фіналах Олімпіад поспіль).

Загалом на Іграх у Франції Торасі провела на майданчику трохи більше ніж 55 хвилин, закинула 5 очок та зробила 4 підбирання. Єдиним поєдинком, у якому не зіграла Даяна, став фінал проти збірної Франції.

Цікаво, що Торасі не єдина спортсменка, яка брала шість золотих нагород на Олімпіаді поспіль. У період з 1932-го по 1960-й роки сім золотих медалей на шести Іграх здобув угорський фехтувальник Аладар Геревич. Він виграв своє перше золото у 22 роки, а останнє – у 50.

Хто вигравав золоті медалі на кількох Олімпійських іграх поспіль:

7 — Аладар Геревич (Угорщина, фехтування, 1932-1960)

6 — Даяна Торасі (США, баскетбол, 2004-2024)

5 – Біргіт Фішер (НДР/Німеччина, веслування на байдарках і каное, 1988-2004)

5 – Валентина Веццаллі (Італія, фехтування, 1996-2012)

5 – Пал Ковач (Угорщина, фехтування, 1936-1960)

5 – Стів Редгрейв (Велика Британія, академічне веслування, 1984-2000)

5 – Сью Бьорд (США, баскетбол, 2004-2020)

5 – Міхайн Лопес (Куба, боротьба, 2008-2024)

Нагадаємо, Торасі – атакувальна захисниця, що виступає за «Фінікс Меркурі». Чемпіонка світу 2010, 2014 та 2018 років зі збірною США, бронзова призерка 2006 року. Триразова чемпіонка жіночої НБА (2007, 2009 та 2014 роки). MVP плейоф жіночої НБА 2009 та 2014 років, а також найкраща баскетболістка сезону 2009 року. Одна з 11 жінок, які виграли золоту медаль Олімпіади, чемпіонат світу ФІБА та жіночу НБА.