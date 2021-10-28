Засновник Depositphotos Дмитро Сергєєв залишає компанію

Американська компанія VistaPrint повністю викупила українську компанію Depositphotos, до якої входять однойменний фотосток і онлайн-редактор Crello, за 85 млн доларів США. Це – найбільша угода на українському ІТ-ринку за останні кілька років, пише профільний сайт AIN.UA.

VistaPrint купує 100% акцій Depositphotos включно зі всіма проектами компанії: фотосток Depositphotos, графічний онлайн-редактор Crello, фото-студію Lightfield, а також інтернет-журнали Bird In Flight та WAS.

Засновник компанії Дмитро Сергєєв повністю відходить від правління та полишає компанію. Водночас Вадим Нехай, який обіймав посаду керівника, в компанії залишається. Він приєднається до VistaPrint як віце-президент VistaCreate (Crello) і Depositphotos.

VistaPrint після угоди планує збільшити штат працівників в Україні. Зокрема, як вказує AIN.ua, також продовжать працювати фото-студія Lightfield та видання Bird In Flight та WAS.

Що відомо про VistaPrint

Велика американська компанія у сфері дизайну та маркетингу, яка входить до складу Cimpress. Її підрозділи займаються контентом для Facebook, Instagram, TikTok та інших соцмереж. Вони розробляють лого, сайти та інші брендовані матеріали. Компанія має 17 млн клієнтів та 29 офісів по всьому світу.