Учені Іллінойського університету в США розробили хімічну сполуку, що здатна швидко і без шкоди для інших клітин організму знищувати клітини раку молочної залози. Наразі ефективними виявились дослідження на мишах і науковці чекають дозволу проводити клінічні випробування на людях. Ліцензію на розробку вже придбала фармакологічна компанія Bayer AG. Про це у середу, 21 липня, повідомила прес-служба університету Іллінойса.

Ця хімічна сполука називається ErSO, над її розробкою вчені працювали ще з 2014 року. Активність препарату у лікуванні раку молочної залози залежить від рецептору естрогену – білка, що є в більшості пухлин раку молочної залози. Коли препарат зв’язується з білком, активується механізм, що готує ракові клітини до швидкого розмноження і захищає від пошкоджень. Від посилення такого «режиму» ракові клітини перенавантажуються і самоліквідовуються, говорять вчені. Діє сполука і на метастази раку молочної залози у кістках, мозку, печінці та легенях. До того ж, за словами науковців, препарат можна використовувати повторно, якщо з першого разу знищено не всі ракові клітини.

«Препарат при пероральному або внутрішньочеревному введенні протягом 14-21 днів викликав регрес пухлини без рецидиву і майже повну регресію метастазів у мозку мишей, що несуть ксенотрансплантати внутрішньочерепної лінії клітин раку молочної залози людини. Багато з цих випадків зникли на понад 99% всього за три дні», – кажуть автори.

Водночас вони зазначають, що висока ефективність на мишах не гарантує такого ж результату для людей. Зараз група вчених хоче отримати дозвіл на клінічні дослідження свого винаходу на людях. Вони кажуть, що ліки мінімально небезпечні для здоров’я, що показало введення надмірних доз мишам, щурам і собакам – на нормальні клітини препарат не впливає. Наукова стаття про ErSO з’явилась у журналі Science.

Додамо, що фармакологічна компанія Bayer AG повідомила про придбання ліцензії на розробку американських вчених ще у вересні 2020 року. Рак молочної залози лідирує серед онкозахворювань у жінок і є другим за поширеністю серед людей після раку легень. У компанії Bayer AG кажуть, що за рік у світі виявляють близько 2 млн нових випадків раку молочної залози.

Медики рекомендують жінкам щороку проходити огляд молочних залоз у гінеколога і щомісяця робити самостійне обстеження, адже раннє виявлення раку молочних залоз гарантує одужання у 95% випадків.