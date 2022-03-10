Американський астронавт Скотт Келлі повернув вручену йому російську медаль «За заслуги в освоєнні космосу»

Американський астронавт Скотт Келлі вирішив повернути російську медаль «За заслуги в освоєнні космосу», яку йому вручив у 2011 році тодішній президент РФ Дмитро Медведєв.

«Пан Медведєв, я повертаю вам російську медаль «За заслуги в освоєнні космосу», яку ви мені вручили. Будь ласка, віддайте її російській матері, чий син загинув у цій несправедливій війні. Я відправлю медаль поштою до посольства Росії у Вашингтоні», ­– написав Скотт Келлі у своєму Twitter.

Господин Медведев, я возвращаю Вам российскую медаль “За заслуги в освоении космоса», которую вы мне вручили. Пожалуйста, отдайте его русской матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне. Я отправлю медаль по почте в посольство России в Вашингтоне. Удачи. https://t.co/n8jMTX34pW pic.twitter.com/qpI1YNKps3 — Scott Kelly (@StationCDRKelly) March 9, 2022

Скотт Келлі літав у космос чотири рази, зокрема, двічі на російських кораблях «Союз» і був командиром російсько-американського екіпажу на МКС, провівши на її борту 340 днів разом із російським космонавтом Михайлом Корнієнком. Астронавт вільно розмовляє російською, передає «Голос Америки».

Після повернення з експедиції у березні 2016-го Келлі вийшов на пенсію. Серед американських астронавтів він провів у космосі найбільше часу за загальною кількістю годин.

Раніше колишній генерал-губернатор Канади Едрієн Кларксон відмовилася від російського ордена Дружби, який отримала у 2006 році, на знак протесту проти розпочатої Росією війни.

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