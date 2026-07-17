Магазини «Коло» працюють на Київщині та Одесі

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «Омега», яке управляє мережею супермаркетів Varus, на набуття контролю над ТОВ «Арітейл» – компанією, що розвиває мережу мінімаркетів «Коло». Про це повідомили на сайті АМКУ 16 липня.

Заяву на придбання мережі Varus подала ще 4 червня 2026 року.

Мережа «Коло» працює на українському ринку з 2017 року. Перший магазин відкрили у травні того року, а нині вона налічує понад 250 мінімаркетів у Києві, Київській області та Одесі. За підсумками 2025 року дохід компанії становив майже 3,3 млрд грн.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Арітейл» є співвласник мережі супермаркетів «АТБ» Геннадій Буткевич. Тоді як мережа Varus належить Валерію Кіптику та Руслану Шостаку.

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На початку липня Varus відкрив свій перший супермаркет у Вінниці. Новий магазин запрацював у торговому центрі «Петроцентр». Таке розширення відбулося незадовго до отримання дозволу АМКУ на придбання мережі «Коло».

До слова, мережа супермаркетів Novus відкриває перші магазини у Львові та Івано-Франківську у приміщеннях колишнього «Арсену».