АМКУ дозволив Varus купити мережу мінімаркетів «Коло»
«Коло» належить співвласнику АТБ Геннадію Буткевичу та має понад 250 магазинів
Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «Омега», яке управляє мережею супермаркетів Varus, на набуття контролю над ТОВ «Арітейл» – компанією, що розвиває мережу мінімаркетів «Коло». Про це повідомили на сайті АМКУ 16 липня.
Заяву на придбання мережі Varus подала ще 4 червня 2026 року.
Мережа «Коло» працює на українському ринку з 2017 року. Перший магазин відкрили у травні того року, а нині вона налічує понад 250 мінімаркетів у Києві, Київській області та Одесі. За підсумками 2025 року дохід компанії становив майже 3,3 млрд грн.
Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Арітейл» є співвласник мережі супермаркетів «АТБ» Геннадій Буткевич. Тоді як мережа Varus належить Валерію Кіптику та Руслану Шостаку.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
На початку липня Varus відкрив свій перший супермаркет у Вінниці. Новий магазин запрацював у торговому центрі «Петроцентр». Таке розширення відбулося незадовго до отримання дозволу АМКУ на придбання мережі «Коло».
До слова, мережа супермаркетів Novus відкриває перші магазини у Львові та Івано-Франківську у приміщеннях колишнього «Арсену».