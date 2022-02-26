Попри те, що офіційна влада Грузії відмовилася застосувати санкції проти Росії, самі громадяни вийшли на масові мітинги в підтримку України

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до міжнародної спільноти та мерів світових міст із закликом виходити на демонстрації на підтримку України. Також він попросив бойкотувати російську продукцію та ізолювати Росію від усіх міжнародних культурних та спортивних подій.

«Кожен день боротьби Збройних сил України проти армії агресора — це день боротьби за світову демократію. Вони мають відповісти за пекло, яке влаштовують для українських родин. Повна фінансова, візова, дипломатична, культурна, спортивна ізоляція — це ваша зброя. Бо ми сьогодні воюємо власними руками. І робимо це успішно», — наголосив Андрій Садовий у зверненні 26 лютого, яке продублював англійською мовою.

За його словами, кожен долар з покупки російського товару чи послуги — це ракети, які обстрілюють дитячі садочки, школи та лікарні, це патрони, які вбивають наших громадян.

Він закликав не купувати російської продукції і виходити на масові демонстрації у своїх містах.

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