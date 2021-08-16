Львівські спортсмени, які вибороли медалі на літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо, повернулися. Йдеться про срібну призерку – велогонщицю Олену Старікову та володарів «бронзи» – борчиню Аллу Черкасову і каратиста Станіслава Горуну. У понеділок, 16 серпня, з ними зустрівся міський голова Львова Андрій Садовий.

«Вони отримали медалі, а я отримав кімоно у подарунок. Це, виявляється, японці так зустрічають спортсменів. Це історична мить для Львова, бо вперше ми отримали три Олімпійські медалі. Це дуже круто. Громада міста виконає свої зобов’язання – ми дамо спортсменам помешкання. У нас так повелось, що переможцям Олімпіади ми даруємо від громади міста квартири», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Перед змаганнями спортсмени також отримали підтримку від міста. За час підготовки кожному виділили 250 тис. грн.

Під час сьогоднішньої зустрічі спортсмени обговорили з мером розвиток спортивної інфраструктури у Львові. Зокрема, йшлось про модернізацію спортивного комплексу СКА. Відтак, Андрій Садовий наголосив на тому, що місто звернеться до держави, щоб передали цей комплекс на баланс міста, щоби мерія могла його повноцінно розвивати.

«Усе для спорту, щоб діти могли займатись і у майбутньому ставали Олімпійськими чемпіонами. Мені подобається, що Львів – це спортивна столиця, тут дуже багато і класно підтримують спортсменів. З мером ми також говорили про розвиток спортивної інфраструктури, ми говорили і про розвиток СКА, бо там багато що треба змінити, можна зробити тепло на треку. Я рада, що у мене є таке полотно, бо завдяки цьому я привезла медаль», – каже срібна призерка Олімпіади 2020 Олена Старікова.

До слова, у суботу, 14 серпня, колеги та друзі, а також, міський голова Львова Андрій Садовий зустрічали срібну призерку Олену Старікову у львівському аеропорту.

Фото ЛМР

Окрім того, під час зустрічі олімпійці подякували за підтримку, як фінансову, так і моральну. Кажуть, це дуже важливо для здобуття високих результатів. Тішить їх і те, що отримають від міста квартири.

«На Олімпіаді у мене були двозначні відчуття, бо я наче й програв півфінальний поєдинок, але все одно отримав медаль, і це найкрутіший результат у моїй кар’єрі. Зараз вже всі сумні емоції відійшли, і залишилась тільки радість від медалі. Таке визнання, в такій досить потужній формі – це мегаприємно. І це буде пам'ять до кінця життя», – поділився враженнями бронзовий призер Олімпіади 2020 Станіслав Горуна.

«На змаганнях завжди є тягар відповідальності. Їхала туди за медаллю, і я була неймовірно щаслива, коли завоювала цю медаль. Я готувалась до змагань, налаштовувалась на поєдинки, хоча й ковідна атмосфера трохи відчувалась. Квартира від міста – це дуже приємно, і навіть до змагань це було трохи додатковою мотивацією, бо ми, львів’яни, вже знали, що якщо ти привезеш медаль – то буде поштовх у житті. Я зможу зі сім'єю повернутись до Львова і жити тут, бо зараз я мешкаю під Києвом», – розповіла бронзова призерка Олімпіади 2020 Алла Черкасова.

Нагадаємо, за підсумками Олімпійських ігор, які відбувалися з 23 липня по 8 серпня у Токіо, троє львівських спортсменів отримали медалі. Велогонщиця Олена Старікова здобула срібну медаль, а борчиня Алла Черкасова та каратист Станіслав Горуна вибороли по бронзі. Загалом на Олімпійських іграх українська команда здобула 19 медалей. У загальному медальному заліку наша збірна розташувалася на 44 місці з одним золотом, шістьма срібними і 12 бронзовими. За загальною кількістю медалей Україна посіла 16 місце.

До слова, вже 24 серпня у Токіо стартують Паралімпійські Ігри, участь у яких візьмуть вісім львівських спортсменів.

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