Проект картини «Дівчина, що кричить» виборола Eurimages Co-production Development Award

Український кінорежисер Антоніо Лукіч здобув перемогу на премії 21-го Берлінського ринку копродукції (Berlinale Co-Production Market).

Проект картини «Дівчина, що кричить» виборола Eurimages Co-production Development Award (20 тис євро). Про це повідомила Українська кіноакадемія.

Berlinale Co-Production Market — один із найбільших світових майданчиків, де можна знайти партнерів для спільного виробництва й фінансування фільмів. Eurimages – європейський фонд підтримки спільного кіновиробництва і прокату кінематографічних та аудіовізуальних робіт, створений при Раді Європи в 1988 році. «Єврімаж» займається допомогою в створенні копродукції, підтримкою кінотеатрального показу, частковою компенсацією витрат на переклад фільмів у цифровий формат, а також сприяє в дистрибуції картин

«Дівчина, яка кричить» – історія про дівчину, яка після початку повномасштабного вторгнення опиняється в Ірландії та намагається там втілити свою мрію стати акторкою.

Нагадаємо, режисер Антоніо Лукіч є відомим завдяки фільмам «Мої думки тихі» та «Люксембург, Люксембург».

21-й Берлінський ринок копродукції триває до 21 лютого 2024 року під час Берлінського кінофестивалю і Європейського кіноринку.