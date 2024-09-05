Мирослав Мартинюк, якому тоді було 18 років, заманив дитину у зарослі та зґвалтував

У середу, 4 вересня, Львівський апеляційний суд підтвердив вирок у справі про зґвалтування неповнолітнього хлопчика на Левандівці, яке трапилося влітку 2020 року. Тоді посеред білого дня мешканець того ж району Мирослав Мартинюк, якому було 18 років, заманив у хащі 11-річного хлопчика і там зґвалтував його. Гвалтівнику присудили 13 років тюрми.

«У цей чорний для нашого міста день маємо локально добру новину – сьогодні, після року судових засідань, Львівський апеляційний суд підтвердив вирок Залізничного районного суду від 5 травня 2023 року, а саме 13 років позбавлення волі та внесення обвинуваченого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи», – повідомила мама постраждалого хлопчика Софія Яцків.

Вирок суду набув законної сили, але ще може бути оскаржений у касації.

Софія Яцків також зазначила, що кошти з пожертв небайдужих, які залишилися після оплати роботи адвоката, сім’я планує задонатити на ЗСУ.

Зґвалтування трапилось у червні 2020 року на вул. Роксоляни у Львові. 11-річний Стратон пішов гуляти з друзями, а коли повернувся додому, то розповів батькам, що його зґвалтували. 18-річний хлопець попросив його допомогти відтягнути мопед у парк, де завів у хащі та зґвалтував дитину.

Друзі хлопчика зафіксували ґвалтівника, який виходить із зарослів, на камеру телефона. За гарячими слідами його затримала поліція. Залізничний районний суд Львова призначив ґвалтівнику 13 років тюрми.