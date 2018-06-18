Апеляційний суд зменшив суму застави для власників «Гаврилівських курчат», вони вийшли з СІЗО

Євген Сігал

Апеляційний суд Києва скоротив до 5 млн грн розмір застави Євгену і Марині Сігал - власникам одного з найбільших агрохолдингів України ТОВ «Комплекс-Агромарс», який випускає курятину під маркою «Гаврилівські курчата». Таку ж суму було визначено керівнику структурного підрозділу «Комплекс-Агромарс» Іван Зозуля.

Як інформує LB.ua, відповідні рішення були ухвалені 15 червня, а всі підозрювані вже вийшли з СІЗО.

«Необхідні суми були внесені на депозитарний рахунок суду, власників агрохолдингу Марину та Євгена Сігалів, а також директора філії Івана Зозулю було звільнено під заставу. Зараз вони вже перебувають зі своїми сім'ями», - повідомили в прес-службі юридичної компанії Equity.

Нагадаємо, що власників птахофабрики правоохоронці затримали за підозрою в організації пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища на Київщині.

У ГПУ інформували, що викрили «численні факти порушення» правил екологічної безпеки та санітарних норм аграрним холдингом, який задля заощадження коштів, замість переробки та утилізації, організував утилізацію відходів шляхом їх захоронення на земельних ділянках та створення сміттєзвалищ-могильників.

Крім того підприємство викидає в повітря надмірний об'єм забруднюючих речовин.

Забруднення земельних ділянок «Агромарсом» оцінено слідством у 19 млн грн збитків, викиди забруднювальних речовин без відповідних дозволів — у 36 млн грн, а збиток за незаконний видобуток природних ресурсів — у 197 млн.