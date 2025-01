Фільм має вийти у 2025 році на Різдво

Наступного року на Різдво легендарний актор Арнольд Шварценеггер з’явиться на екранах у ролі Санти Клауса. Актор поділився фотографією зі знімального майданчика свого нового різдвяного фільму The Man with the Bag, де його партнером є Алан Річсон.

Фільм The Man with the Bag від платформи Prime Video буде комедійним екшном, події якого розгортаються напередодні Різдва. Коли хтось викрадає чарівний мішок Санти, він звертається по допомогу до колишнього грабіжника Венса. Разом вони мають повернути мішок до Різдва.

Світлиною Арнольд Шварценеггер поділився в Instagram. Цей фільм також виходить на платформі Prime Video.

Зйомки різдвяної стрічки, режисером якої став Адам Шенкман («Рок на віки», «Лисий нянь»), проходили в Нью-Йорку, а його прем'єра відбудеться у 2025 році.