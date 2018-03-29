Atlasglobal оголосив про знижки на перельоти зі Львова у Стамбул

Спецпропозиція буде чинною від початку квітня до кінця червня

Авіакомпанія «Атласджет Україна», яка здійснює міжнародні пасажирські авіаперевезення під торговою маркою Atlasglobal, запропонувала клієнтам весняні знижки на квитки на свої рейси з аеропортів України в Стамбул. Про це з посиланням на інформацію авіакомпанії повідомляє ЦТС.

Знижки від 10% до 20% поширюються на всі чинні тарифи економ і бізнес-класу: промо тариф в економ і бізнес класі – мінус 10%, інші тарифи економ-класу – 15%, решта тарифів бізнес-класу – 20%.

Спеціальна пропозиція на авіаквитки в два або в один бік з вильотом зі Львова, Харкова, Запоріжжя в Стамбул буде чинною в період з 2 квітня по 30 червня 2018 року (крім періоду 27-30 квітня).

Придбати квитки зі знижкою можна на сайті перевізника або в авторизованих представництвах з продажу і в офісах з 29 березня по 12 квітня.