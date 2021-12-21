Пряме авіасполучення між Львовом і Саудівською Аравією планують відновити навесні

Саудівський авіаперевізник Flynas анонсував поновлення рейсів Львів – Ер-Ріяд із 3 травня 2022 року, що припинились восени. Рейси виконуватимуться тричі на тиждень, пише avianews.com: у вівторки, четверги і суботи.

Вартість квитків в обидві сторони стартує від 720 доларів – тривалість польоту зі Львова у столицю Саудівської Аравії становить 5,5 годин.

Нагадаємо, що авіакомпанія Flynas почала пряме авіасполучення між Саудівською Аравією та Україною улітку 2021 року – у червні відкрились рейси в Київ, у липні – до Львова. Окрім Ер-Ріяду, рейси з України виконувались у Джидду – друге за величиною місто Саудівської Аравії та її економічний центр. Восени компанія Flynas згорнула рейси, залишивши тільки рейс Ер-Ріяд – Київ.

За даними Держагентства розвитку туризму, цьогоріч Україну відвідали майже 50 тисяч туристів зі Саудівської Аравії. Цьому сприяло скасування віз для в’їзду в Україну для мешканців Саудівської Аравії.

Flynas – бюджетна авіакомпанія Саудівської Аравії, що базується в міжнародному аеропорту Короля Халіда. Авіакомпанія має парк у 30 літаків і виконує понад 1200 рейсів щотижня за 35 внутрішніми та міжнародними напрямками. Щороку протягом останніх 5 років Flynas визнавали найкращим лоукостом Близького Сходу. Нещодавно авіаперевізник уклав угоду з Airbus про придбання 120 нових літаків загальною вартістю 8,6 млрд доларів.

Компанія вийшла на український ринок у травні цього року, відкривши продаж на прямі рейси Київ – Ер-Ріяд. Раніше для перельоту до Саудівської Аравії був потрібен трансфер через Стамбул (Туреччина), Доху (Катар) або Дубай (Об’єднані Арабські Емірати).