Із 3 липня лоукостер почне також літати зі Львова до Ер-Ріяда

Лоукостер із Саудівської Аравії Flynas з 7 липня відкриє ще один маршрут зі Львова до двох аравійських міст – Бурайда та Джидда. Польоти будуть виконувати двічі на тиждень по середах та неділях до 1 вересня.

Як ідеться на сайті перевізника, із Джидди (Jeddah) літак відправлятиметься о 8:20 і прибуде о 9:40 до міжнародного аеропорту «Касим» (Qassim), що неподалік Бурайди. Там літак підбере пасажирів до Львова, о 10:20 вилетить далі і о 15:15 прибуде до Львова. Час у дорозі з Джидди до Львова – майже 7 годин.

Зі Львова літак відправлятиметься о 16:05, прибуватиме до Бурайди о 21:15, де зупиниться на 40 хвилин для висадки пасажирів, які летіли до цього аеропорту, і далі полетить до Джидди, куди прибуде о 23:40. Загальний час у дорозі зі Львова до Джидди – 7 годин, 35 хвилин.

Найдешевші квитки економ-класу з можливістю взяти на борт 7 кг ручної поклажі в один бік коштують від 320 доларів. Ціна однакова для квитків до Бурайди та Джидди.

Як пише Avianews, висока вартість квитків зумовлена відсутністю конкуренції на ринку перельотів до Саудівської Аравії, і дорогі прямі рейси в результаті є вигіднішими, ніж рейси з пересадками. Згідно з прогнозами, основними клієнтами цих рейсів стануть громадяни Саудівської Аравії, для яких президент Володимир Зеленський минулоріч скасував візи. Крім того, 16 червня Кабмін скасував обов'язкову самоізоляцію після прибуття в Україну.

Уже зараз до Львова прибувають туристи з Саудівської Аравії із Києва, куди Flynas почав літати зі столиці країни Ер-Ріяда на початку червня. Також лоукостер анонсував відкриття рейсів з Києва до Джидди і зі Львова до Ер-Ріяда. Натомість українцям потрапити до Саудівської Аравії складно: потрібно отримати візу та пройти семиденний карантин у спеціальних готелях після прибуття.

Flynas – бюджетна авіакомпанія Саудівської Аравії, що базується в міжнародному аеропорту Короля Халіда. Компанія вийшла на український ринок у травні цього року, відкривши продаж на прямі рейси Київ – Ер-Ріяд. Раніше для перельоту до Саудівської Аравії був потрібен трансфер через Стамбул (Туреччина), Доху (Катар) або Дубай (Об’єднані Арабські Емірати).

Джидда – економічна столиця Саудівської Аравії, розташована на заході країни, друге за чисельністю населення місто після Ер-Ріяда, порт, який приймає основний потік паломників в Мекку. Бурайда – місто в центральній частині Саудівської Аравії, адміністративний центр округу Ель-Касим.